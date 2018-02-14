Досрочное голосование: в первый день проголосовало 4,44% избирателей

В первый день досрочного голосования, 13 февраля, на выборах депутатов местных советов 28-го созыва в Беларуси проголосовало 4,44% избирателей.

По данным ЦИК, в Брестской области проголосовало 3,4% избирателей, Витебской — 4,73%, Гомельской — 4,18%, Гродненской — 3,86%, Минской — 4,09%, Могилевской — 4,68%, Минске — 5,76%, пишет БелаПАН.

На предыдущих местных выборах, которые состоялись в марте 2014 года, в первый день досрочного голосования на избирательные участки пришло 3,82% избирателей.

Досрочное голосование продолжится по 17 февраля включительно. В самом голосовании могут принять участие более 6,9 млн избирателей.

По законодательству для признания местных выборов действительными порог явки избирателей не установлен. Выборы будут признаны при любом количестве проголосовавших избирателей.

Депутаты будут избраны в 1.309 местных советов по 18.111 округам. Кандидатами в депутаты местных советов зарегистрировано более 22.278 человек. Из них 10.946 — женщины, 10.362 — депутаты действующего созыва, 1.169 — граждане в возрасте до 30 лет, 33 — граждане России. Партийным является 1.051 кандидат.

Оппозиционные политические партии и организации неоднократно заявляли, что местные выборы 2018 года в Беларуси являются несвободными и недемократическими. При этом глава Центризбиркома Лидия Ермошина около двух недель назад сказала в интервью БелаПАН, что «сегодняшний Избирательный кодекс позволяет провести альтернативные и демократические выборы».

Высокую явку избирателей на участки в первый день досрочного голосования фиксировали независимые наблюдатели. Как сообщил БелаПАН председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, наблюдатели кампании «Право выбора» присутствовали на 24 участках. На большинстве из них уже в первой половине дня досрочно проголосовали примерно по 100 человек.

По мнению политика, такая высокая явка на участках, где присутствуют независимые наблюдатели, позволит ЦИК сообщить об активности избирателей в первый день досрочного голосования на всех участках.