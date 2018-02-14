В Минске компания ради спиртного избила двух парней

Происшествие произошло в ночь на 11 февраля в белорусской столице на улице Налибокской.

19-летний юноша пригласил к себе в гости двух парней и двух несовершеннолетних девушек. Во время общения они употребляли спиртные напитки, после распития которых, стали думать о продолжении «банкета».

Одна из девушек предложила провернуть аферу: пригласить кого-нибудь в соцсети привезти горячительное, а потом его отобрать.

«В ходе переписки девушка с ранее незнакомыми ей парнями пояснила, что находится дома вдвоем с подружкой и предлагает составить им компанию с условием угощения спиртным. Новые знакомые согласились на это и вместе с напитками приехали по указанному адресу. При этом в отправленном сообщении она указала соседнее здание», — сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Когда потерпевшие подъехали на место, то их встретили на улице трое парней в балаклавах. Подозреваемые избили гостей и под угрозой применения ножа завладели напитками.

Во время драки одному из пострадавших удалось вырваться и позвать на помощь таксиста. Мужчина увидел подъезд, в котором скрылись нападавшие, и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС установили личности нападавших и обнаружили в квартире похищенное.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (разбой группой лиц) УК. Все участники компании задержаны и находятся в ИВС.