Из-за урагана в Пхёнчхане перенесена индивидуальная гонка биатлонисток

Сегодня женская индивидуальная гонка биатлонисток не состоится — капризы природы вмешались в программу зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Ожидается, что на старт спортсменки выйдут в четверг в 11:15, а мужская «индивидуалка» пройдет в этот же день в 14:30.

Напомним, из-за ураганного ветра на олимпийские объекты введены силы спасателей.

В индивидуальной гонке должны выступить четыре белоруски: Ирина Кривко (№ 5), Надежда Скардино (18), Дарья Домрачева (25) и Динара Алимбекова (56).

Как сообщалось ранее, ровно четыре года назад в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Сочи Дарья Домрачева завоевала золото, а Надежда Скардино — бронзу.