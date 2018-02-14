Из-за урагана в Пхёнчхане перенесена индивидуальная гонка биатлонисток

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Сегодня женская индивидуальная гонка биатлонисток не состоится — капризы природы вмешались в программу зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Из-за урагана в Пхёнчхане перенесена индивидуальная гонка биатлонисток

Ожидается, что на старт спортсменки выйдут в четверг в 11:15, а мужская «индивидуалка» пройдет в этот же день в 14:30.

Напомним, из-за ураганного ветра на олимпийские объекты введены силы спасателей.

В индивидуальной гонке должны выступить четыре белоруски: Ирина Кривко (№ 5), Надежда Скардино (18), Дарья Домрачева (25) и Динара Алимбекова (56).

Как сообщалось ранее, ровно четыре года назад в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Сочи Дарья Домрачева завоевала золото, а Надежда Скардино — бронзу.


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 Персона: Ирина Кривко Надежда Скардино Дарья Домрачева Динара Алимбекова Город: Пхенчхан

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