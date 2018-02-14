В аэропорту «Борисполь» задержан мэр Одессы Геннадий Труханов

/ Мир
Просмотров: 426 Комментариев: 0

По сообщению пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна, утром 14 февраля Геннадий Труханов прилетел из Варшавы в аэропорт «Борисполь», где его задержали пограничники и передали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Этот факт «УП» подтвердили в НАБУ.

Также стало известно, что Труханову уже вручили подозрение. «В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов, проинформировали инициатора. Приехали представители НАБУ, которые вручили ему подозрение», — сказал Слободян.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: аэропорт Борисполь задержание Украина НАБУ Персона: Геннадий Труханов Олег Слободян Город: Киев

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)