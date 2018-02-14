Стоимость торговой марки Huawei выросла на 50%

Международное консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало рейтинг самых дорогих брендов за 2018 год, ранжированных по силе их влияния и стоимости торговой марки.

Бренд Huawei поднялся на 25-ю строчку со стоимостью 38,046 млрд долларов, стоимость торговой марки выросла на более чем 50%.

Huawei второй год показывает положительную динамику. В 2016 году бренд вошел в рейтинг, заняв сразу 47-ю позицию. В рейтинге прошлого года бренд был уже на 40-й позиции. Бренд Huawei вошел также в рейтинг самых влиятельных брендов BrandZ Top 100 Brands и в рейтинг «Лучшие 100 брендов» по версии Interbrand.

«Прошлый год стал годом достижений для компании Huawei. Стратегические коллаборации с Leica, Porsche Design, Google и другими ведущими брендами позволили создать продукты, которые максимально учитывают запросы пользователей по всему миру, а также еще больше усилить позиции бренда на мировом рынке. Компания будет и далее использовать передовой опыт, внедрение которого в продуктах Huawei позволит пользователям получать максимальную выгоду и преимущества», — отметил директор департамента терминального оборудования ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» Фан Джиньонг.