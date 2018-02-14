В Минске зафиксировано расхождение в 14 раз явки избирателей с данными наблюдателей

В первый день досрочного голосования, которое началось 13 февраля, представители кампании «Право выбора» находились на 154 избирательных участках. В наблюдении участвовало 308 человек. Они подали, сообщает пресс-служба кампании, в участковые комиссии 144 предложения о проведении открытого и гласного подсчета голосов.

Всего за первый день досрочного голосования наблюдатели «Право выбора» подготовили и подали восемь жалоб.

Наиболее распространенным нарушением, сообщают наблюдатели, была ненадлежащая охрана ящиков для голосования во время обеденного перерыва. Помещения, где хранились ящики для голосования, не опечатывались, отмечают они (например, в Минске по Старовиленскому округу № 41 на участках № 28 и № 34).

На некоторых избирательных участках, заявляют наблюдатели, члены участковых избирательных комиссий отказали в предоставлении информации о количестве избирателей (в Минске по Тракторозаводскому округу № 57 на участках № 28, № 33 и № 35).

Наибольшее расхождение в явке избирателей наблюдатели зафиксировали в Минске на участке № 27 Карбышевского избирательного округа № 50. Там, по сведениям наблюдателей, проголосовало всего девять человек, однако по протоколу комиссии — 123. На участке № 28 этого же округа, по данным наблюдателей, проголосовало 17 человек, а по официальной информации — 58.

Подобная ситуация зафиксирована и в регионах. Так, в Мостовском районном избирательном округе № 7, по сведениям наблюдателей, в первый день голосования проголосовало 23 человека, а по официальным данным — 63.

«Эти нарушения связаны в большинстве случаев с недостаточной подготовкой членов участковых избирательных комиссий, которые очень часто трактуют закон по-своему, — отметил национальный координатор кампании «Право выбора» Александр Силков. — Однако уже есть сигналы не только нарушений, но и фальсификаций. Я говорю о завышенной явке на избирательных участках. Если ее начинают завышать, она расходится с данными наблюдателей в несколько раз, то это уже первые звоночки фальсификаций избирательного процесса. Мы следим за этими расхождениями очень пристально».

По информации Центризбиркома, в первый день голосования проголосовало 4,44% избирателей.