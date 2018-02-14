Фотофакт. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл в Беларусь

Глава турецкого правительства Бинали Йылдырым прибыл в Беларусь с первым официальным визитом.

В рамках визита, который продлится два дня, премьер Турции проведет переговоры с Александром Лукашенко и премьер-министром Андреем Кобяковым. Переговоры пройдут в формате один на один и в расширенном составе.

В программу визита Йылдырыма включены также встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаилом Мясниковичем и спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

В рамках визита планируется подписать ряд соглашений.

Ожидается, что Йылдырым примет участие в бизнес-форуме «Турция — Беларусь», посетит в Минске мечеть, построенную при поддержке Турции, а также будет присутствовать на товарищеском матче по хоккею между двумя национальными сборными.