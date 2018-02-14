Фотофакт. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл в Беларусь
Глава турецкого правительства Бинали Йылдырым прибыл в Беларусь с первым официальным визитом.
В рамках визита, который продлится два дня, премьер Турции проведет переговоры с Александром Лукашенко и премьер-министром Андреем Кобяковым. Переговоры пройдут в формате один на один и в расширенном составе.
В программу визита Йылдырыма включены также встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаилом Мясниковичем и спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко.
В рамках визита планируется подписать ряд соглашений.
Ожидается, что Йылдырым примет участие в бизнес-форуме «Турция — Беларусь», посетит в Минске мечеть, построенную при поддержке Турции, а также будет присутствовать на товарищеском матче по хоккею между двумя национальными сборными.
|
Справка БелаПАН:
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 25 марта 1992 года.
Беларусь и Турция активно взаимодействуют на международных площадках, включая ООН, ОБСЕ, ВТО.
Турция входит в десятку основных торгово-экономических партнеров Беларуси. В 2016 году товарооборот между странами составил 817,4 млн долларов США (на 29,8% больше, чем в 2015-м), экспорт — 84,8 млн долларов (на 40,2% меньше), импорт — 732,6 млн (на 50,2 %), сальдо сложилось отрицательным в 647,8 млн долларов.
По итогам 2016 года объем турецких инвестиций в экономику Беларуси составил 34,5 млн долларов (на 32% меньше, чем 2015 году), прямые инвестиции — 31,4 млн долларов (на 26,7% меньше), в т.ч. на чистой основе — 8,3 млн (на 48,2% меньше).
По последним данным Белстата, товарооборот между Беларусью и Турцией за 11 месяцев 2017 года составил 834 млн 706,2 тыс. долларов, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года, в том числе экспорт — 120 млн 974,6 тыс. (на 59,2% больше), импорт — 713 млн 731,6 тыс. (на 10,6% больше). Отрицательное для Беларуси сальдо сложилось на уровне 592 млн 757 тыс. долларов.
Обсудим?