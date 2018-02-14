В Подмосковье два белоруса отравились «незамерзайкой»

В Щелковском районе Московской области РФ проводится доследственная проверка по факту смерти двух граждан Беларуси в результате отравления.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области, 12 февраля в правоохранительные органы Щелковского района поступило сообщение об обнаружении на территории домовладения тел двух граждан Беларуси, пишет БелаПАН.

Предварительно установлено, что владелец дома нанял двух рабочих для выполнения отделочных работ. Приехав на место, владелец внутрь попасть не смог, так как дверь была закрыта изнутри. Дверь была выломана сотрудниками МЧС. В помещении были обнаружены тела двух рабочих без признаков жизни.

Во время осмотра дома следователи установили, что общий порядок не нарушен, следы борьбы, драки, волочения отсутствуют, все ценности и вещи находятся в сохранности.

«На столе, в непосредственной близости от тел, обнаружена практически пустая бутылка объемом 5 литров из-под автомобильной незамерзающей жидкости, в кастрюле на плите также обнаружена жидкость, похожая по цвету и консистенции на незамерзающую жидкость, обнаруженную в вышеуказанной бутылке», — отмечается в сообщении.

Предварительная причина смерти мужчин — отравление неустановленным веществом. С места изъята бутылка с незамерзающей жидкостью и образцами из кастрюли. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы и химического исследования.