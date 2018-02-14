Лукашенко считает, что футболисты должны быть «немножко голодными»

Во время торжественной церемонии в Дворце Независимости, где был представлен Кубок мира ФИФА, Александр Лукашенко пообщался с легендой белорусского тренерского цеха Эдуардом Малофеевым.

Мэтр отметил, что успехов в белорусском футболе не видно, потому что, в первую очередь, «не хватает тренеров». «Понимаете, в чем дело: будет тренер — будет футбол, будут любые виды спорта. Нет? Значит квалификация низковата», — подчеркнул Малофеев.

В свою очередь Лукашенко заметил, что знает чего на самом деле не хватает: «Знаешь, чего не хватает? Не хватает того, что было у вас. Вы хотели, у вас дух был, и вы немножко голодные были».