Равков: Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс

По словам министра обороны Беларуси Андрея Равкова, Вооруженные силы Беларуси готовы при выполнении всех необходимых условий направить миротворцев на Донбасс. Об этом он заявил, комментируя интервью главы белорусского МИД Владимира Макея российской газете «Известия».

В интервью, опубликованном 8 февраля, Макей заявил, что Беларусь сохраняет непредвзятую и честную позицию по отношению ко всем участникам конфликта на Донбассе.

«Мы не гонимся за какими-то лаврами. Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова. Поэтому дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод в Донбасс миротворцев — разумеется, в том числе и белорусских. Об этом наш президент говорил еще в 2014 году, и мы от своих слов не отказываемся», — сказал Макей.

Как отметил министр обороны, необходимо решение Совета безопасности ООН о вводе миротворческого контингента, согласие страны, куда вводятся миротворцы, и решение и согласие той страны, которая их направляет.

В Беларуси, по словам Равкова, решение о том, что военнослужащие будут выполнять миротворческие задачи за границей, должен принимать президент. Также необходимо согласие каждого миротворца.

«При соблюдении всех этих условий мы готовы выполнить задачу», — сказал министр.

По словам Равкова, в 103-й воздушно-десантной бригаде в Витебске существует миротворческая рота из 100 военнослужащих, 50 из них постоянного состава, 50 — переменного. Они изучают английский язык, проходят подготовку в различных государствах, имеющих опыт миротворческой деятельности.

«Это подразделение на сегодняшний день готово выполнять задачи в любом регионе мира. Это не проблема», — заявил Равков.