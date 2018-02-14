Лучший вид на Гродно. В ТЦ «Неман» открыли панорамный лифт

Первый в Гродно панорамный лифт запустили в торговом центре «Неман» на пешеходной улице. Он поднимает посетителей в обновленное бистро «Большой буфет» на четвертый этаж без остановок, сообщает Hrodna.life.

Новый зал бистро с видом на Старый город открыли на месте бывших офисов администрации торгового центра. Оно будет работать с 12 до 23 часов.

Следующий этап — кафе и самая большая смотровая площадка страны на крыше торгового центра. Оба объекта планируют открыть летом.