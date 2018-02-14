Собчак против участия Путина в выборах

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Ксения Собчак подала иск в Верховный суд об отмене регистрации кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах, сообщает РБК

Она указала в заявлении, что действующий президент не может быть кандидатом, поскольку занимал эту должность три срока и был и.о. президента после отставки Ельцина. 

В пресс-службе Верховного суда сообщили, что пока в базе такого иска нет, но уточнили, что его «возможно пока еще не зарегистрировали».

Президентские выборы в России пройдут 18 марта. ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов.


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