Болгарин может попасть в белорусскую тюрьму на пять лет

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Гражданин Болгарии 1997 года рождения насмерть сбил женщину в Могилеве — уголовное дело направили в суд, сообщает БЕЛТА

Авария произошла на ул. Якубовского 12 ноября 2017 года. Парень ехал на автомобиле Volkswagen Tiguan и сбил прохожую 1983 года рождения на пешеходном переходе.

«Уголовным законодательством за совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — сказал замначальника отдела прокуратуры Могилевской области Александр Лазовский.

Родственники обвиняемого оказали несовершеннолетней дочери погибшей материальную помощь.


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Тэги: Болгария тюрьма уголовное дело Volkswagen Tiguan Персона: будет оказываться определенная материальная помощь ежемесячно вплоть Город: Могилев

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