Хоккейные сборные России и США проиграли на старте олимпийского турнира

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14 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане стартовал мужской хоккейный турнир. Состоялись два матча в предварительной группе В.

Сборная Словении в овертайме обыграла команду США — 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). По ходу матча словенские хоккеисты проигрывали 0:2. У американцев забросили Брайан О’Нилл и Джордан Гринвей, у словенцев — Ян Муршак (дважды) и Ян Урбас.

В другом матче сборная Словакии также со счетом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) победила команду олимпийских хоккеистов России. У россиян забросили Кирилл Гавриков и Владислав Капризов, у словаков — Петер Олвецки, Мартин Бакош и Петер Черешняк.

Следующие матчи в группе В состоятся 16 февраля: США — Словакия, Олимпийские атлеты России — Словения.

15 февраля пройдут матчи в группах А и С: Чехия — Южная Корея, Швейцария — Канада и Финляндия — Германия, Норвегия — Швеция

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 хоккей Персона: Брайан О’Нилл Джордан Гринвей Ян Муршак Ян Урбас Кирилл Гавриков Владислав Капризов Петер Олвецки Мартин Бакош Петер Черешняк Город: Пхенчхан

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