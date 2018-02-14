В Турции будут собирать белорусскую технику

Премьер-министры Беларуси и Турции обсудили создание совместных сборочных производств, сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского правительства Андрей Кобяков принял в Минске турецкого коллегу Бинали Йылдырыма. После встречи он сказал, что стороны заинтересованы в создании сборочных производств белорусской техники в Турции и совместном продвижении продукции на рынки стран региона.

«Гомсельмаш» и «Амкодор» уже ведут соответствующую работу с партнерами в Турции. Они будут собирать там сельскохозяйственные комбайны и спецтехнику, в частности строительную и коммунальную. Для МТЗ ищут стратегического партнера, который поможет организовать производство тракторов.

В Беларуси турки могут создавать автокомпоненты, мебель, бытовую технику, одежду и текстиль, строительные материалы, сельскохозяйственную продукцию.

Кобяков сказал Йылдырыму, что Беларусь может стать для Турции плацдармом для выхода на рынок стран Евразийского экономического союза.

Турецкий премьер отметил, что достигнутый товарооборот в миллиард долларов не отражает потенциал отношений двух государств и спрогнозировал его рост.

Завтра Кобяков и Йылдырым примут участие в Белорусско-турецком деловом форуме.