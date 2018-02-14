Водителя минского автобуса осудили на четыре года за сбитого мальчика

Приговор за наезд на 12-летнего мальчика вынес суд Советского района Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на помощника председателя Мингорсуда Анастасию Шильвян.

Водителя признали виновным в нарушении ПДД 10 ноября 2017 года. Он вел автобус со скоростью 60 км в час на улице Якуба Коласа и проезжал перекресток на зеленый свет.

Сбитый им мшкольник сказал, что после остановки трамвая вышел на проезжую часть и хотел направиться к транспорту, но что произошло дальше, не помнит. Экспертиза зафиксировала у него тяжкие телесные повреждения.

Водитель признал, что не обратил внимания на трамвай с включенной аварийно-световой сигнализацией в зоне остановки и извинился перед семьей пострадавшего.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.