Нацбанк ввел прямое дебетование счета

Новый вид банковского платежа позволит ускорить расчеты при регулярных платежах за работы, товары и услуги, повысить качество предоставляемых банками услуг при осуществлении безналичных расчетов, сообщает его пресс-служба.

Руководство Нацбанка продолжает совершенствовать безналичные расчеты и приняло постановление «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о банковском переводе».

Помимо введения прямого дебетования счета, исключили нормы, которые требовали субъектам хозяйствования использовать печати на документах.