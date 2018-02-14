В ОБСЕ считают миротворческую миссию на Донбассе преждевременной

Говорить о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс пока слишком рано, сказал спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. Дипломат находится в Минске на заседании трехсторонней контактной группы.

«Я думаю, что действительно слишком рано об этом говорить, потому что есть пока только это предложение от Российской Федерации — проект резолюции. Мы больше ничего не знаем», — заявил Сайдик.

Дипломат критически отозвался о предложении Украины скорректировать минские соглашения в связи с возможным введением миротворцев. «Я лично считаю, что минские соглашения очень сильные, устойчивые. И я думаю, что целью этой миссии должно быть именно воплощение минских соглашений», — сказал представитель ОБСЕ.

Министр обороны Беларуси Андрей Равков допускает, что Вооруженные силы Беларуси готовы при выполнении всех необходимых условий направить миротворцев на Донбасс. Он уточнил, что в 103-й воздушно-десантной бригаде в Витебске есть миротворческая рота из ста военнослужащих. Они изучают английский язык, проходят подготовку в различных государствах.