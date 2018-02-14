В Минске покажут адаптированную версию бродвейского мюзикла «Недалеко от нормы»

28 марта и 18 апреля театр «Территория мюзикла» при поддержке посольства США в Беларуси представит лицензионный бродвейский рок-мюзикл «Недалеко от нормы».

В США мюзикл получил 11 номинаций и 3 премии в области музыкального театра Tony Award. Спектакль выдержал более 700 представлений на Бродвее.

Мюзикл современных авторов Тома Китта (музыка) и Брайана Йорки (пьеса и стихи) поднимает важные, однако довольно непривычные для театра темы. Сюжет строится вокруг женщины, страдающей биполярным расстройством, и показывает, как болезнь близкого человека отражается на всех, кто находится рядом. Это внимательный, глубокий и сопереживающий взгляд на то, что такое «нормальная семья» и каким размытым и сложным может оказаться само понятие «норма».

Вопросы психического здоровья традиционно табуированы в обществе. Однако причиной бродвейского и международного успеха мюзикла «Недалеко от нормы» как раз и стал нетривиальный выбор темы для жанра, который традиционно считается развлекательным, уверена режиссер-постановщик белорусской версии спектакля Анастасия Гриненко.

«Постановкой этого спектакля мы хотим показать белорусской публике, что театр давно перестал быть «музеем», способен соответствовать вкусам и эстетике сегодняшнего дня, говорить с людьми современным музыкальным языком, причем вовсе не обязательно попсовым», — отметила Анастасия Гриненко.

Впервые в русскоязычном пространстве мюзикл «Недалеко от нормы» (Next To Normal) будет представлен именно в Беларуси. По условиям контракта с правообладателем компанией Music Theatre International (MTI) спектакль будет показываться в Беларуси на протяжении года.

Театру «Территория мюзикла» предоставлены права на постановку с авторской режиссерской интерпретацией и оригинальным авторизованным переводом пьесы на русский язык.

Над подготовкой вокальных партий с артистами работал специально приглашенный посольством США вокальный коуч Эндрю Бёрн. Как и на Бродвее, спектакль будет идти в живом музыкальном сопровождении рок-группы.

Премьерные показы мюзикла «Недалеко от нормы» состоится 28 марта и 18 апреля на сцене Дворца культуры профсоюзов (пр. Независимости, 25). Начало в 19:00.