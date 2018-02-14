«Омоновцы протянули руку помощи». В ГУВД рассказали, как спасли жизнь Лебедько

ГУВД Мингорисполкома рассказало как омоновцы помогли оппозиционеру и возможно спасли ему жизнь в 2016 году. Публикацию назвали «В благодарность – ложь!».

Автопатруль ГУВД обнаружил политика у края проезжей части по улице Орловская вечером 6 мая 2016 года. У того были конвульсии, хрип и пена изо рта. Это «свидетельствовали о том, что у него возможен эпилептический припадок и сотрудники ОМОНа незамедлительно бросились на помощь», — написали в ГУВД.

Сам политик, по утверждению ведомства, увидел вокруг себя лишь гражданских, когда пришел в себя.

«Оставим это лживое утверждение публичной персоны на его же совести. Ведь именно омоновцы протянули руку помощи попавшему в беду человеку. Благодаря их грамотным и своевременным действиям удалось избежать тяжких последствий, а возможно и спасти жизнь», — написано в публикации.

В качестве доказательства, сотрудники ГУВД опубликовали видео, хотя не собирались его обнародовать «по этическим соображениям».