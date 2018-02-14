Белорусский дальнобойщик задавил двоих поляков — они дрались на трассе

Белорус на фуре насмерть сбил двоих дерущихся водителей на скоростной трассе возле Белостока — ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает DziennikPolski24.

Фото: Jarosław Sołomacha, dziennikpolski24.pl

Авария произошла на автомагистрали S8 около Старого Крево на Подляшье. Погибшие — 29-летний житель Кракова и 40-летний житель города Замбрув — не поделили дорогу и дрались когда попали под фуру.

По словам следователей, водитель фуры не нарушал правила и не имел шансов избежать наезда, но прокуратура выставила ему обвинение в совершении ДТП со смертельным исходом.

Белоруса не арестовали, он заплатил залог около 2,5 тысяч рублей.