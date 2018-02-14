Белорусские баскетболистки победили полек в отборе на Чемпионат Европы

Баскетболистки сборной Беларуси второй раз обыграли Польшу в квалификации ЧЕ — 71:50 и сохранили второе место в группе. Игра прошла в минском Дворце спорта.

Среди белорусок самой результативной стала Мария Попова — она набрала 13 баллов.

В этом отборе белоруски уже побеждали полек и эстонок, но проиграли турчанкам, которые и лидируют в группе, опережая сборную Беларуси на одно очко.

В финальную стадию чемпионата выйдут победители всех восьми групп и шести лучших команд, которые займут вторые места.

Мужская сборная отбирается на Чемпионат мира. Белорусские баскетболисты сыграют 23 февраля с испанцами, а 26 февраля — со словенцами. Оба матча пройдут в Минске.