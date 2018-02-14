Почти 200 тысяч жителей Краснодара и аэропорт остались без электричества

На Краснодарской ТЭЦ оказались обесточенными восемь подстанций. Без электроснабжения остались около 198 тысяч жителей города, предприятия, аэропорт, сообщает Fontanka.ru.

«Дал поручение восстановить электроснабжение на всех соцобъектах Краснодара до конца дня... Сейчас они все переведены на резервное питание. В течение суток должны быть ликвидированы все последствия ситуации и полностью восстановлена подача энергии», — прокомментировал в Twitter губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Дал поручение восстановить электроснабжение на всех соцобъектах Краснодара до конца дня - на этом макс.приоритет. Сейчас они все переведены на резервное питание. В течение суток должны быть ликвидированы все последствия ситуации и полностью восстановлена подача энергии #пишусам — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 14 февраля 2018 г.

К вечеру 14 февраля подачу электроэнергии возобновили.