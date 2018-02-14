В Литве запретили телеканал «РТР — Планета»

Литовская комиссия по радио и телевидению обязала ретранслирующие компании на год ограничить показ передач российского телеканала «за подстрекательство к войне и ненависти», сообщает Delfi.lt.

Комиссия утверждает, что за последний год зафиксированы три нарушения в связи с подстрекательством к войне и ненависти в программах телеканала. В них звучали угрозы оккупировать страны Балтии и в адрес США, призывы восстановить СССР со всеми бывшими территориями.

Ретрансляция «РТР — Планета» в Литве запрещалась из-за высказываний Жириновского дважды по три месяца — в 2015 году и в 2016 году.

Представительница Европейского вещательного союза Радка Бечева заявила, что в борьбе с российской пропагандой пользу принесет не ограничения российских каналов, а создание альтернативы.