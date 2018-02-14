Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 15 февраля
15 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно девять комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в четырех видах спорта — горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках и фристайле.
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вид спорта
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спортсмены
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время местное
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время белорусское
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трансляция
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горнолыжный спорт
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женщины, гигантский слалом
Мария Шканова
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10:15 — первая попытка
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04:15
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«Беларусь 5», 08:30
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13:45 — вторая попытка
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07:45
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мужчины, скоростной спуск
Юрий Данилочкин
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11:30
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05:30
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биатлон
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женщины, индивидуальная гонка
Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова
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17:15
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11:15
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«Беларусь 5», live
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мужчины, индивидуальная гонка
Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елётнов
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20:20
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14:20
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«Беларусь 2», live
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лыжные гонки, женщины, 10 км
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Полина Сероносова, Юлия Тихонова, Валентина Каминская
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15:30
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09:30
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«Беларусь 5», live
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фристайл, женщины
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Алла Цупер, Александра Романовская, Анна Гуськова
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20:00
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14:00
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«Беларусь 5», live
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