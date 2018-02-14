Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 15 февраля

15 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно девять комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в четырех видах спорта — горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках и фристайле.

вид спорта спортсмены время местное время белорусское трансляция горнолыжный спорт женщины, гигантский слалом Мария Шканова 10:15 — первая попытка 04:15 «Беларусь 5», 08:30 13:45 — вторая попытка 07:45 мужчины, скоростной спуск Юрий Данилочкин 11:30 05:30 биатлон женщины, индивидуальная гонка Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова 17:15 11:15 «Беларусь 5», live мужчины, индивидуальная гонка Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елётнов 20:20 14:20 «Беларусь 2», live лыжные гонки, женщины, 10 км Полина Сероносова, Юлия Тихонова, Валентина Каминская 15:30 09:30 «Беларусь 5», live фристайл, женщины Алла Цупер, Александра Романовская, Анна Гуськова 20:00 14:00 «Беларусь 5», live