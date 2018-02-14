Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 15 февраля

/ Спорт
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15 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно девять комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в четырех видах спорта — горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках и фристайле.

вид спорта

спортсмены

время местное

время белорусское

трансляция

горнолыжный спорт

женщины, гигантский слалом

Мария Шканова

10:15 — первая попытка

04:15

«Беларусь 5», 08:30

13:45 — вторая попытка

07:45

мужчины, скоростной спуск

Юрий Данилочкин

11:30

05:30

 

биатлон

женщины, индивидуальная гонка

 

Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова

17:15

11:15

«Беларусь 5», live

мужчины, индивидуальная гонка

 

Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елётнов

20:20

14:20

«Беларусь 2», live

лыжные гонки, женщины, 10 км

Полина Сероносова, Юлия Тихонова, Валентина Каминская

15:30

09:30

«Беларусь 5», live

фристайл, женщины

Алла Цупер, Александра Романовская, Анна Гуськова

20:00

14:00

«Беларусь 5», live

 

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 Персона: Динара Алимбекова Сергей Бочарников Максим Воробей Анна Гуськова Юрий Данилочкин Дарья Домрачева Роман Елётнов Валентина Каминская Ирина Кривко Александра Романовская Полина Сероносова Надежда Скардино Юлия Тихонова Алла Цупер Владимир Чепелин Мария Шканова Город: Пхенчхан

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