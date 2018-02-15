Белорусский горнолыжник Юрий Данилочкин занял 44-е место в скоростном спуске

На Олимпиаде в Пхенчхане завершились соревнования в горнолыжном спорте в скоростном спуске у мужчин.

Чемпионом стал норвежец Аксель Люнд Свиндаль, для которого нынешняя Олимпиада уже четвертая, а золотая медаль — вторая в карьере. Восемь лет назад в Ванкувере Свиндаль выиграл супергигант, на той же Олимпиаде он был вторым в скоростном спуске и третьим — в гигантском слаломе.

Второе место занял еще один норвежец Хьетиль Янсруд, проигравший Свиндалю 0,12 секунды. Для Янсруда это также четвертая Олимпиада и также второе золото — в Сочи-2014 норвежец выиграл супергигант. Также в его копилке есть серебро Ванкувера в гигантском слаломе и бронза Сочи за скоростной спуск.

Третьим стал швейцарец Беат Фойц (+0,18). Для 31-летнего горнолыжника это вторая Олимпиада и первая медаль.

Белорусский горнолыжник Юрий Данилочкин по итогам скоростного спуска показал 44-й результат, проиграв победителю 5,61 секунды. Для 26-летнего Данилочкина нынешняя Олимпиада вторая в карьере. В Сочи его лучшим результатом было 31-е место как раз в скоростном спуске.