Новое нападение на американскую школу: погибли 17 человек

Очередной случай стрельбы в американской школе произошел в среду, 14 февраля. На этот раз на печальную карту подобных происшествий, которые происходят в США регулярно, попала школа имени Марджори Дуглас (Паркленд, штат Флорида).

По информации местной полиции, которую подтвердил шериф округа Броуард Скотт Израэл, погибли по меньшей мере 17 человек. Судя по всему, речь идет как о сотрудниках школы, так и об учащихся.

Правоохранители уже задержали подозреваемого. Это – 19-летний Ник Круз, бывший ученик школы, отчисленный примерно год назад за плохое поведение.

При нем были обнаружены, как было сказано, «большое количество» магазинов с патронами и винтовка AR-15. Пока неясно, являлось ли это оружие автоматическим, т.е. способным стрелять очередями, но обычно – это модификация армейского автомата M-16, которая продается гражданскому населению и стреляет только одиночными.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибшим и пообещал любую помощь федерального правительства, которая может понадобиться местным спецслужбам.

Students exit Florida high school carrying Valentine's Day balloons amid deadly school shooting. https://t.co/4QuB0Hghrp pic.twitter.com/IZd8IQznp7 — ABC News (@ABC) 14 февраля 2018 г.

По информации сенатора-демократа от штата Флорида Билла Нельсона, подозреваемый зашел в здание с противогазом и дымовыми шашками и включил пожарную сигнализацию, предположительно — чтобы все, кто был на занятиях, выбежали в коридор, где он находился. На данный момент, эта информация проверяется правоохранительными органами.

Медики сообщили, что с места трагедии в отделение скорой помощи поступили 17 человек. На данный момент двое из них скончались от полученных ран, три человека находятся в критическом состоянии и состояние еще троих — стабильное, пишет «ГА».

Напомним о некоторых последних происшествиях, связанных со стрельбой в американских школах.

Так, 7 декабря стрельба произошла в школе в городе Ацтек (штат Нью-Мексико). По данным властей, жертвами нападавшего, который был уничтожен во время спецоперации, стали три человека.

24 января очередная стрельба в американской школе привела к жертвам. В результате нападения в штате Кентукки двое подростков погибли. Еще как пятеро были доставлены в местную клинику в критическом состоянии.

Информация о ЧП в одном из учебных заведений Лос-Анджелеса попала в новостные ленты 1 февраля. Сообщалось, что 15-летний подросток был ранен в голову — он доставлен в госпиталь в критическом состоянии. Также ранение, но не столь серьезное, получила 15-летняя школьница — у нее повреждена рука. Кроме них еще несколько человек получили травмы и ссадины. В местной полиции сообщили, что по подозрению в содеянном задержана одна из учениц школы.