Видеофакт. Участники шоу «Остров любви» устроили «голую свадьбу» в прямом эфире

Участники британского реалити-шоу «Остров любви» дали друг другу своеобразные брачные обеты в утренней телепередаче «Доброе утро, Британия».

Как отмечается, свадьба Джессики Шейрс и Доминика Левера была назначена практически случайно. Во время телеинтервью героев в студии появился ведущий Ричард Арнольд. Он сообщил им, что у него с собой есть два кольца, поэтому он может провести для них церемонию, пишет lenta.ru.

Интересно, что брачные обеты влюбленных были составлены с юмором. Особенно громкий смех невесты вызвало обещание жениха делиться деталями их совместной жизни в социальных сетях.

Несмотря на то, что произведенный обряд не имеет юридической силы, пара относится к нему серьезно. По их словам, нынешний День святого Валентина они не забудут никогда.