Лукашенко: отношения с братской Сербией качественно улучшились и приобрели более глубокое содержание

Александр Лукашенко поздравил президента Сербии Александра Вучича с национальным праздником — Днем государственности.

«С удовлетворением отмечаю, что в последние годы отношения между братскими Беларусью и Сербией качественно улучшились и приобрели более глубокое содержание, появились примеры успешного сотрудничества и новые инициативы», — говорится в поздравлении.

Белорусский руководитель выразил уверенность, что «продолжение скоординированной и результативной работы по осуществлению белорусско-сербских проектов в различных отраслях будет способствовать укреплению экономической безопасности обеих стран и процветанию двух народов».

Лукашенко посещал Сербию четырежды (в 1998, 1999, 2009 и 2014 годах). Президенты Югославии и Сербии находились с визитами в Беларуси в 1996, 2013, 2015 и 2017 годах, напоминает БелаПАН.

По официальным данным, в январе—августе 2017 года товарооборот составил 168,2 млн долларов и вырос в 2,15 раза по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Объем белорусского экспорта в Сербию увеличился в 3,1 раза и составил 92 млн. Импорт из Сербии вырос на 55,7 процента до 76,2 млн долларов.