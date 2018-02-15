Минчанин, подозреваемый в убийстве в Беларуси, задержан в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД столицы и ГУВД Мингорисполкома установили местонахождение 29-летнего минчанина, подозреваемого в групповом убийстве. По оперативной информации белорусского уголовного розыска мужчину задержали российские полицейские в городе Пушкино Московской области, сообщило МВД Беларуси.

«Вместе с подельником подозреваемый убил человека. Это случилось 28 января в одной из минских квартир. Во время застолья 29-летний житель Дятловского района поссорился с обидчиками, которые его жестоко избили, а потом зарезали осколками стекла. Замести следы подозреваемый решил в соседней стране, куда добрался на попутках», — рассказал первый заместитель начальника Фрунзенского РУВД столицы Александр Полулех.

В милиции отметили, что даже после совершения тяжкого преступления застолье продолжилось. Тело погибшего злоумышленники отнесли в ванную комнату, а сами продолжили выпивать. Позже мужчины уехали из города в разные места.

«Одного из предполагаемых убийц, 32-летнего минчанина, мы нашли и задержали в Пуховичском районе. Выяснив, что его пособник уехал к родственникам в Подмосковье, к розыску подключились российские оперативники. Совместная работа оказалась эффективной, и в результате силовой операции злоумышленника задержали в одной из квартир в Пушкино. Теперь он в СИЗО, решается вопрос об экстрадиции», — добавил Александр Полулех.

В отношении обоих подозреваемых возбуждено дело по ч. 2 ст. 139 УК (убийство).