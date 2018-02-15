Торги в четверг открылись со значительного падения доллара

В четверг, 15 февраля, торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались со значительного ослабления курса американской валюты.

Так, доллар просел на 0,0154 пункта и торгуется на уровне 1,9747 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты растут.

В частности, российский рубль поднялся сразу на 0,0316 пункта — 3,4876 белорусского рубля за 100 российских.

Немного укрепляет свои позиции и евро. Плюс составляет 0,0002 пункта — 2,4621 белорусского рубля.