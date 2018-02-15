21 удар ножом в голову, шею, туловище: борисовчанин получил 11 лет колонии за покушение на жестокое убийство

Минским областным судом рассмотрено уголовное дело о покушении на умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство) с особой жестокостью в Борисове.

Как сообщил БелаПАН прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Минской области Игорь Тимофейчик, преступление было совершено 25 апреля прошлого года. Восемнадцатилетний уроженец Борисова поссорился со своим знакомым 1992 года рождения, находясь у него дома. В драке с особой жестокостью нанес хозяину квартиры не менее 21 удара ножом в голову, шею, туловище и конечности.

Убить мужчину не удалось — он оказал нападавшему активное сопротивление и затем был своевременно доставлен в медицинское учреждение.

Обвиняемый в суде вину в совершении инкриминированного ему преступления признал частично, не оспаривая обстоятельств совершения противоправных действий, указывал об отсутствии умысла на совершение убийства.

Вместе с тем виновность борисовчанина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 и п. 6 ч. 2 ст. 139 УК, подтверждена совокупностью собранных по делу и исследованных на судебном заседании доказательств.

Приговором Минского областного суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Кроме того, приговором суда с обвиняемого в пользу потерпевшего взыскана денежная компенсация морального вреда, причиненного преступлением.

Приговор областного суда обжалован в Верховном суде.