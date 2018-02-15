В Бресте поляк на БМВ влетел в дерево: понадобилась помощь спасателей

Дорожно-транспортное происшествие с участием БМВ произошло в городе на Буге вечером в среду, 14 февраля.

ДТП в Новополоцке / фото МЧС

Как сообщили в МЧС, в аварии на улице Лейтенанта Рябцева пострадала гражданка Польши — она госпитализирован в местную больницу.

По данным спасателей, водитель БМВ-523 не справился с управлением и столкнулся с ехавшим попутно «Сеатом».

От удара БМВ выбросило на обочину, где он врезался в дерево. Из-за механических повреждений авто пассажирка самостоятельно выбраться из него не могла.

Прибывшие на место ДТП спасатели с помощью специнструмента деблокировали прострадавшую и передали ее в руки медработников.

Также спасатели приходили на помощь оказавшемуся в ловушке водителю «Пежо-406», который попал в ДТП на улице Калинина в Новополоцке.