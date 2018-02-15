Досрочное голосование: за два дня проголосовало более 11% избирателей

По данным Центризбиркома, за два дня, которые проходило досрочное голосование на выборах депутатов местных советов, проголосовало более 11% избирателей.

В ЦИК сообщили, что лидером в голосовании являются жители белорусской столицы — в Минске проголосовали уже более 12,5%.

Отметим, что в первый день досрочного голосования, которое началось 13 февраля, представители кампании «Право выбора» находились на 154 избирательных участках. В наблюдении участвовало 308 человек. В Минске было зафиксировано расхождение в 14 раз явки избирателей с данными наблюдателей.