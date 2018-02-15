Белорусы всего мира пробежали свыше 11 тысяч километров в помощь детям

Более 1,8 тысячи белорусов приняли 9-11 февраля участие в социальной инициативы «Зимние беговые игры: #velcombegom». Преодоленные участниками километры компания velcom перевела в 27 789 рублей и передал Паралимпийскому комитету Беларуси в помощь детям с инвалидностью.

Чаще всего в рамках акции бегали в Минске. Немало километров также пришло из областных и районных центров. В помощь детям бегали и за рубежом — в США, Франции, России, Турции, Шри-Ланке и Египте.

Все бегуны были условно разделены на две команды. Те, кто бегали на улице, собрали вместе 11 256 км. Любителям заниматься зимой на тренажерах покорилось расстояние в 5277 км. Километры победившей команды velcom перевел в рубли с двойным коэффициентом, всех остальных — без удвоения. Тем самым в помощь детям было собрано 27 789 рублей.

Сертификат на всю сумму первый заместитель генерального директора velcom Николай Юшкевич вручил генеральному секретарю Паралимпийского комитета Николаю Шудейко. Собранные деньги будут переданы в две молодечненские школы-интернаты, в которых воспитывают детей с инвалидностью по зрению и при сколиозе. Средства планируется потратить на реконструкцию стадиона для занятий физкультурой и вовлечение ребят в большой спорт.

Во время «Зимних беговых игр» было установлено несколько рекордов. Так, бобруйчанин Виктор Нежельский показал лучший результат страны по 12-часовому бегу на беговой дорожке, преодолев за это время 124,23 км. В это время 70 спортсменов из Федерации приключенческих гонок «нарисовали» в Минске пять олимпийских колец протяженностью 50 км. А 60-летний марафонец Ярослав Торговкин пробежал 10 км через якутскую реку Лену в 31-градусный мороз.