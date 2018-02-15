Лоукостер Ryanair пришел в Украину

С осени этого года в Украине начнет работу лоукостер Ryanair, сообщил главный юрист и секретарь Ryanair Юлиуш Коморек.

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Как сообщает ЦТС, топ-менеджер ирландского лоукостера в интервью Fly4free на вопрос журналиста о том, какая есть очередная страна, куда ранее не летал перевозчик, и где вскоре появится Ryanair, Юлиуш Коморек ответил: «Есть такая страна на востоке от Польши. Речь, очевидно, об Украине».

Далее представителю руководства Ryanair был задан вопрос о том, подтверждает ли он слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что авиакомпания начнет летать в Украину уже осенью одновременно в Киев и Львов? На что был получен ответ: «Это реальный срок, и надеюсь, что так и произойдет. В данный момент согласовываются детали соглашения».

Относительно будущих маршрутов в/из Украины Ю.Коморек сообщил, что они не будут совпадать с теми, которые были объявлены весной прошлого года, когда впервые анонсировался приход лоукостера в Украину. «Будут определенные изменения в этом расписании. Но точно будут запущены полеты из Украины в Польшу», - проинформировал он.

Ожидается, что презентация авиарейсов состоится в течение двух месяцев.