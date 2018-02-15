Слижевский: вопрос передачи пенитенциарной системы Минюсту не обсуждается

По словам министра юстиции Олега Слижевского, вопрос переподчинения пенитенциарной системы Минюсту на государственном уровне в настоящее время не обсуждается. При этом, добавил он, «ничего невозможного нет».

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Как сообщил чиновник 15 февраля на пресс-конференции в Минске, «тема активно обсуждалась примерно в 2012 году, мониторились все плюсы и минусы. В тот момент было принято решение о том, что сегодня нет каких-то серьезных проблем, которые бы потребовали переподчинения пенитенциарной системы», — сказал Слижевский.

Обсуждение данной темы в обществе министр связывает с тем, что во многих странах пенитенциарная система входит в систему Минюста. Но, по словам Слижевского, есть также множество стран, в которых эта система имеет иное подчинение, в том числе органам внутренних дел, либо действует самостоятельно.

«Каждое государство выбирает тот путь, который приемлем и более эффективен на данном историческом этапе», — приводит БелаПАН слова министра.

18 января правозащитники опубликовали отчет «Республика Беларусь: места несвободы. 2017», в котором среди прочего рекомендовали вывести исправительные учреждения и СИЗО из системы МВД.

«Нахождение мест лишения свободы и следственных изоляторов в системе МВД не позволяет разграничить функции уголовного преследования и исполнения наказаний, обеспечить неприкосновенность обвиняемых, находящихся под стражей», — считают правозащитники.

Передать Минюсту полномочия департамента исполнения наказаний МВД также требуют родственники осужденных, которые в феврале начали сбор подписей под соответствующей петицией. В ней отмечается, что известно достаточно случаев нарушений прав осужденных в местах лишения свободы (пыток, жестокого обращения, рабского труда, неоказания медицинской помощи, применения надуманных взысканий, отсутствия страхования жизни осужденных, предвзятого применения условно-досрочного освобождения и замены на более мягкое наказание).

По мнению родственников осужденных, передача пенитенциарной системы Минюсту «может изменить ситуацию: руководить исправительными учреждениями станут гражданские люди, не находящиеся в подчинении системы МВД, которая предназначена для изобличения и поимки преступников, а не для их исправления».