В Минске пропали три девочки

Столичные правоохранители ведут розыск трех девочек, которые ушли из дома и пропали.

Так, Фрунзенским РУВД Минска разыскиваются две пропавшие девочки — Валерия Цалко и Вероника Михалочкина.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, Валерия Цалко 2004 года рождения, уроженка Минска, ученица 8-го класса СШ № 38. 14 февраля около 14 часов ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 13—15 лет, рост 155—160 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые длиной ниже плеч. Была одета в удлиненную куртку до бедра черного цвета, брюки черного цвета, туфли черного цвета. Другие приметы устанавливаются.

Вероника Михалочкина 2005 года рождения, уроженка Минска, ученица 6-го класса СШ № 38. 14 февраля около 14 часов ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 14—15 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы черные длиной ниже плеч. Была одета в куртку салатового цвета, джинсы черного цвета, угги черного цвета. При себе имела зеленый рюкзак. Другие приметы устанавливаются.

А Заводским РУВД разыскивается Вероника Сычева, 2003 года рождения, ученица 8 класса СШ № 85, которая около 16 часов 14 февраля ушла из дома бабушки и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 16—17 лет, рост 154 см, среднего телосложения, волосы черные, прямые, короткие, глаза серые, лицо круглое. Была одета в короткую куртку синего цвета, байку серого цвета, брюки синего цвета, кроссовки. При себе имела рюкзак синего цвета.

Как сообщается, все разыскиваемые ранее уходила из дома.