Ермошина о досрочном голосовании: власть использует все рычаги, чтобы люди пришли на участки

Высокая явка на местных выборах, которая за два дня досрочного голосования превысила 11%, обусловлена законной стимуляцией избирателей со стороны власти.

Как заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, отвечая на вопрос БелаПАН 15 февраля после голосования на избирательном участке, «в городах явку на данный момент просто стимулируют бюджетные организации, учебные заведения. Это естественный процесс: работают над явкой, призывают».

По словам Ермошиной, стимуляция — «это призывы, рекомендации по месту работы и учебы».

«В выходные дни избиратели свободны от всяких призывов, кроме телевизионных. Поэтому именно сейчас государственная, учебная, административная власть использует все рычаги для того, чтобы стимулировать избирателя прийти на участки и проголосовать», — заявила глава ЦИК.

Стимуляция к голосованию, по мнению Ермошиной, не означает принуждения к нему. «Принуждают — это когда говорят, что если ты не придешь, то тебе будет плохо (тебя выселят из общежития, ты не получишь премии). Рекомендации прийти на участки — это не более чем стимулирование в рамках закона», — пояснила глава ЦИК.

За два дня досрочного голосования, 13—14 февраля, на выборах депутатов местных советов 28-го созыва в Беларуси проголосовало 11,06% избирателей (в первый день — 4,44%).

По данным ЦИК, в Брестской области проголосовало 9,33% избирателей, Витебской — 11,36%, Гомельской — 10,98%, Гродненской — 9,66%, Минской — 11,05%, Могилевской — 11,72%, Минске — 12,67%.

На предыдущих местных выборах, которые состоялись в марте 2014 года, за два дня досрочно проголосовало 9,8% избирателей (в первый день — 3,82%).

Досрочное голосование продолжится до 17 февраля. В самом голосовании могут принять участие более 6,9 млн избирателей.

Фото Сергея Сацюка