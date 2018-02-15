Совет БЕЗ опасности. Глобальные инициативы Казахстана во время председательства в СБ ООН

В Совете Безопасности ООН прошла очередная ротация председательства. Казахстан после месяца во главе ключевого органа Организации Объединенных Наций уступил место Кувейту.

Январь 2018 года останется в истории как один из самых неспокойных для международных отношений месяцев. В Афганистане произошло сразу несколько терактов с массовыми жертвами. Турция начала полномасштабную военную операцию против курдов в Сирии. На корейском полуострове ядерная угроза КНДР обрела более глобальные очертания.

Все эти темы Казахстан держал в центре внимания. По ситуации на Ближнем Востоке прошло четыре заседания Совета Безопасности ООН. Отдельное заседание было посвящено афганской теме.

Представители стран, участвующих в работе этого органа, впервые с 2010 года посетили Афганистан. С 13 по 15 января делегация послов всех 15 государств — членов Совета побывала в Кабуле и на месте оценила ситуацию. Вообще, террористическим угрозам Совет безопасности стал уделять все больше внимания, к этому обязывает печальная статистика. С 2000-го года количество терактов в мире выросло в 10 раз. За один только 2016 год террористическим атакам подверглись жители 104 стран.

Ключевым в ходе председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН был вопрос о нераспространении оружия массового уничтожения. Как подчеркнул президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании СБ, увеличение числа стран-обладателей такого оружия создает риск попадания ОМУ в руки террористов. Для них оно может стать соблазном взять реванш за проигранную борьбу с применением традиционных вооружений.

То есть, нераспространение ОМУ сегодня — это по сути вопрос выживания человечества. Казахстан предложил выработать реально работающий механизм наказания за приобретение и распространение ОМУ, а также усложнить выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, который пока остается каким-никаким, но все же элементом сдерживания.

В целом же в январе 2018 года за круглым столом члены Совета безопасности собирались более двадцати раз, чтобы обсудить важнейшие вопросы сохранения мира на планете и выработать общие решения.