«Не знаю, почему так произошло». Домрачева прокомментировала провал в индивидуальной гонке

Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи (в том числе и в индивидуальной гонке) Дарья Домрачева прокомментировала свою неудачную стрельбу на заключительном рубеже в сегодняшних соревнованиях в олимпийском Пхёнчхане.

15 февраля в индивидуальной гонке белоруска допустила четыре промаха (три на последней стойке) и заняла итоговое 27-е место.

По горячим следам Домрачева отметила, что у нее нет никаких объяснений произошедшему.

«Я хочу поговорить с Альфредом [Эдером], где были эти выстрелы, как такое произошло. Потому что по ощущениям, это не были какие-то отрывы. Не знаю. Чувствовала себя нормально на стрельбе, почему так произошло, я не знаю», — отметила она в комментарии.