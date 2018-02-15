Белорусские фристайлистки Алла Цупер и Анна Гуськова вышли в олимпийский финал

В финале олимпийского турнира по фристайлу среди женщин Беларусь будут представлять Алла Цупер и Анна Гуськова. Квалификация состоялась 15 февраля.

Анна Гуськова отобралась в финал с первой попытки, заняв по итогам первого раунда квалификации второе место (100,45 балла). Алла Цупер после первого прыжка с результатом 77,90 была только 15-й, но во второй попытке получила 99,37 балла и возглавила протокол второго раунда квалификации.

Еще одна белоруска Александра Романовская в первой попытке показала 24-й результат (38,85), во второй — 8-й (83,65) и в финал не попала.

Финал состоится 16 февраля. Начало в 14:00 по белорусскому времени.