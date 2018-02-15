Видеофакт. Лидия Ермошина проголосовала досрочно

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина в четверг, 15 февраля, проголосовала досрочно на выборах депутатов Минского горсовета.

Глава ЦИК сегодня приняла участие в голосовании в белорусской столице на своем избирательном участке на проспекте Победителей, 100.

Также Ермошина ответила на вопросы журналистов.

В частности, она рассказала, что «в выходные дни избиратели свободны от всяких призывов, кроме телевизионных. Поэтому именно сейчас государственная, учебная, административная власть использует все рычаги для того, чтобы стимулировать избирателя прийти на участки и проголосовать».