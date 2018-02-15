Фотофакт. День памяти воинов-интернационалистов отметили в Минске 15.02.2018 / 15:46 / Общество Просмотров: 139 Комментариев: 0 A- A+ 15 февраля в Минске на Острове мужества и скорби состоялось возложение цветов и митинг по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов. Фото Сергея Балая Другие материалы на эту тему: Память о воинах-афганцах разделили цепью ОМОНа Плачущий ангел на Острове слез. Невестам на заметку В Минске почтили память воинов-«афганцев» Воины-афганцы в обиде на государство Loading... Оценка: Средняя: 1 ( голосов: 1 )Оценить Тэги: воины-интернационалисты Остров слез Город: Минск
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