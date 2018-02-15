Фотофакт. День памяти воинов-интернационалистов отметили в Минске

/ Общество
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15 февраля в Минске на Острове мужества и скорби состоялось возложение цветов и митинг по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов.

 

 

Фото Сергея Балая

 


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Тэги: воины-интернационалисты Остров слез Город: Минск

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