Под Широкино украинские морпехи расстреляли своих сослуживцев

В Вооруженных силах Украины произошло ЧП — двое морских пехотинцев расстреляли четверых своих сослуживцев.

Факт произошедшего подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.

По ее словам, «по данному факту Военной прокуратурой сил АТО начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более лиц)».

В ходе досудебного расследования проведен осмотр места происшествия с участием экспертов и ряд других неотложных и первоочередных следственных (розыскных) действий, направленных на раскрытие этого преступления.

«На теле погибших выявлены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, — признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки)», — написала Сарган.

Она отметила, что «после основательного исследования полученных доказательств установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины.