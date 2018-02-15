Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку, Сергей Бочарников — 18-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Тинес Бё стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке, которая прошла 15 февраля в Пхенчхане.

20 километров Йоханнес Бё преодолел за 48 мин 3,08 секунды, заработав две минуты штрафа.

Серебряная медаль у Якова Фака из Словении (+5,5), третьим стал Доминик Ландертингер из Австрии (+14,2). Фак и Ландертингер не допустили на четырех огневых рубежах ни одного промаха.

Лучшим из белорусских биатлонистов стал Сергей Бочарников, показавший 18-е время (+2:21,5; 1 промах). Владимир Чепелин занял 30-е место (+3:24,1; 3), Максим Воробей стал 39-м (+3:57,5; 3), Роман Елётнов — 52-м (+4:53,8; 5).

Для 24-летнего Йоханнеса Бё это вторая Олимпиада и первая медаль. 30-летний Яков Фак в третий раз приезжает на зимние Игры. В Ванкувере-2010 он выиграл бронзовую медаль в спринте. 29-летний Доминик Ландертингер также третий раз участвует в Олимпийских играх, а нынешняя медаль стала для него четвертой. В 2010 году он был серебряным призером в эстафете, а в 2014-м выиграл серебро в спринте и бронзу в эстафете.