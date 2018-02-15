В центре Минска снесут пять домов под строительство многофункционального комплекса

Власти выставили на торги участок на пр. Дзержинского возле трехуровневой развязки. Для строительства административно-делового комплекса инвестор снесет пять жилых домов, сообщает Минский городской центр недвижимости.

Как будет выглядеть новое здание и когда начнется строительство, пока не известно. Эти вопросы определит потенциальный инвестор.

Аукцион проведут 28 марта. Начальная цена — около 740 тысяч рублей. Еще почти 830 тысяч придется потратить на изъятие участков и снос домов.

Рядом уже построили крупный бизнес-центр — «Красавік». Все здание арендовал EPAM.