Глава МИД Беларуси примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 16-18 февраля.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1963 года и является одним из наиболее представительных и авторитетных мировых форумов в области политики безопасности и сотрудничества в военно-политической сфере.

В этом году основными вопросами на конференции станут перспективы европейской архитектуры безопасности, борьбы с терроризмом, актуальные международные конфликты, а также проблематика безопасности в сферах энергетики и охраны здоровья, кибербезопасности, сообщил на брифинге в Минске 15 февраля пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Планируется встреча Макея с организаторами Мюнхенской конференции, на которой в числе прочих будут обсуждены белорусские инициативы по укреплению международной безопасности, сообщает БелаПАН.