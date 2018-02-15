Сборная Канады с минскими динамовцами в составе обыграла команду Швейцарии

Первые матчи в группах А и С предварительного раунда мужского хоккейного турнира состоялись 15 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане.

В группе А сборная Канады обыграла команду Швейцарии — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). В составе канадской сборной на лед выходили минские динамовцы форвард Куинтон Хауден и защитник Марк-Андре Граньяни, а также ранее игравшие в Минске вратарь Бен Скривенс и защитник Роб Клинкхаммер.

В другом матче группы сборная Чехии обыграла команду Южной Кореи — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).

17 февраля Канада сыграет с Чехией, а Швейцария — с Южной Кореей.

В группе С сборная Швеции победила команду Норвегии — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Ворота норвежцев защищал бывший игрок минского «Динамо» Ларс Хауген, а нынешний голкипер «зубров» Юнас Энрот был запасным в составе сборной Швеции.

Во втором матче группы Финляндия обыграла Германию — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1).

16 февраля Финляндия встретится с Норвегией, а Швеция — с Германией.