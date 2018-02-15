Белорусы смогут проще взыскивать алименты с жителей Евросоюза

Для Беларуси вступит в силу Конвенция о международном порядке взыскания алиментов на детей, сообщил министр юстиции Олег Слижевский. Наша страна ратифицировала ее еще в прошлом году.

Обязательное исполнение выплат алиментов начнет действовать на территории большинства стран ЕС и некоторых других стран, с которыми сегодня имеются проблемы.

«С ними у нас договорные отношения не развиты настолько, чтобы документы о взыскании алиментов неукоснительно принимались к исполнению. Это зависит от воли того государства, в адрес которого направляется запрос», — рассказал Слижевский о текущей ситуации.

Ожидается, что Конвенция вступит в силу в июне.